Китай закрыл терминал третьего в мире по грузообороту порта, что создает риски для мировой торговли

Китай закрыл один из терминалов порта Нинбо-Чжоушань, являющегося третьим в мире по грузообороту, после выявления случая заражения сотрудника COVID-19, и эксперты предупреждают, что это ставит под угрозу и без того хрупкие цепочки поставок, а также глобальную торговлю в целом.

Операции терминала Мэйшань были приостановлены 12 августа вплоть до "дальнейших распоряжений", сообщило агентство Bloomberg.

Согласно данным консалтинговой компании GardaWorld, через Мэйшань проходит порядка 25% всех грузов порта Нинбо-Чжоушань. Эксперты компании предупреждают, что "приостановка работы терминала может иметь серьезные негативные последствия для объемов обработки и транспортировки грузов".

Это уже второй за последние несколько месяцев случай частично приостановки работы китайского порта из-за коронавируса. В конце мая порт Яньтянь в Шэньчжэне был закрыт почти на месяц, что привело к накапливанию запасов товаров у производителей, а также росту стоимости фрахта до рекордных уровней.

Остановка работы терминала Мэйшань на длительное время может оказаться особенно болезненной для мировой экономики, поскольку объемы морских грузоперевозок традиционно увеличиваются ближе к концу года, когда бизнес начинает готовиться к периоду рождественских праздников.