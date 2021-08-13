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Транспорт и связь 13.08.2021 22:15

Китай закрыл терминал третьего в мире по грузообороту порта, что создает риски для мировой торговли

Китай закрыл один из терминалов порта Нинбо-Чжоушань, являющегося третьим в мире по грузообороту, после выявления случая заражения сотрудника COVID-19, и эксперты предупреждают, что это ставит под угрозу и без того хрупкие цепочки поставок, а также глобальную торговлю в целом.

Операции терминала Мэйшань были приостановлены 12 августа вплоть до "дальнейших распоряжений", сообщило агентство Bloomberg.

Согласно данным консалтинговой компании GardaWorld, через Мэйшань проходит порядка 25% всех грузов порта Нинбо-Чжоушань. Эксперты компании предупреждают, что "приостановка работы терминала может иметь серьезные негативные последствия для объемов обработки и транспортировки грузов".

Это уже второй за последние несколько месяцев случай частично приостановки работы китайского порта из-за коронавируса. В конце мая порт Яньтянь в Шэньчжэне был закрыт почти на месяц, что привело к накапливанию запасов товаров у производителей, а также росту стоимости фрахта до рекордных уровней.

Остановка работы терминала Мэйшань на длительное время может оказаться особенно болезненной для мировой экономики, поскольку объемы морских грузоперевозок традиционно увеличиваются ближе к концу года, когда бизнес начинает готовиться к периоду рождественских праздников.

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Тэги: КИТАЙ, ПОРТ, ТЕРМИНАЛ, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]