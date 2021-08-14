Путин поручил представить к наградам посмертно российских военных, погибших в крушении Бе-200 в Турции

Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить российских военных, погибших при крушении самолета Бе-200 во время тушения природных пожаров в Турции, к госнаградам посмертно, сообщила пресс-служба Кремля.

"Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким российских военных, а также родным и близким граждан Турецкой республики, погибших при крушении самолета Бе-200. Президент поручил министру обороны представить российских военных к государственным наградам посмертно", - сказали в пресс-службе президента.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в субботу при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе населенного пункта Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. На борту находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров, все они погибли. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России, а также представители посольства России в Анкаре.