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Дальнее зарубежье 16.08.2021 12:44

Талибы обещают улучшить жизнь афганского народа

Талибы считают, что пришло время привнести в жизнь афганцев умиротворение, заявил один из лидеров движения мулла Ахунд.

"Теперь пришло время для испытаний - мы будем служить народу, мы привнесем в жизнь всего народа умиротворение, мы пойдем настолько далеко, насколько это возможно, для того, чтобы улучшить жизнь людей", - приводит в понедельник его слова Би-би-си.

"Путь, по которому мы прошли, был неожиданным, мы достигли положения, которого никогда не ожидали", - добавил он.

Силы талибов, вошедшие в воскресенье в Кабул и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

В воскресенье президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покинул страну, чтобы не допустить кровопролития. "Талибан" ясно указал на то, что готов провести кровавое нападение на Кабул, чтобы изгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уехать", - написал Гани в фейсбуке.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБАН, ЦЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]