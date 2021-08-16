Талибы обещают улучшить жизнь афганского народа

Талибы считают, что пришло время привнести в жизнь афганцев умиротворение, заявил один из лидеров движения мулла Ахунд.
"Теперь пришло время для испытаний - мы будем служить народу, мы привнесем в жизнь всего народа умиротворение, мы пойдем настолько далеко, насколько это возможно, для того, чтобы улучшить жизнь людей", - приводит в понедельник его слова Би-би-си.
"Путь, по которому мы прошли, был неожиданным, мы достигли положения, которого никогда не ожидали", - добавил он.
Силы талибов, вошедшие в воскресенье в Кабул и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.
В воскресенье президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покинул страну, чтобы не допустить кровопролития. "Талибан" ясно указал на то, что готов провести кровавое нападение на Кабул, чтобы изгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уехать", - написал Гани в фейсбуке.
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