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Бизнес и законодательство 16.08.2021 12:20

Азербайджан увеличил в I полугодии экспорт шоколада на 27%, импорт - на 16%

Азербайджан в I-ом полугодии 2021 года импортировал 14,164 тыс. тонн шоколада, что на 16,2% больше показателя января-июня 2020 года, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Стоимость импортированного в страну шоколада оценивается в $42 млн 192,63 тыс. (рост на 25,5%).

Основным поставщиком шоколада в Азербайджан являлась Россия. В частности, за шесть месяцев 2021 года из РФ импортировано 7,706 тыс. тонн шоколада (рост на 15,9%) на сумму $17 млн. 231,56 тыс. (рост на 19%). В целом, на РФ пришлось 54,4% импорта шоколада в Азербайджан за январь-июнь 2021 года.

Другим крупным поставщиком шоколада в Азербайджан является Украина. В течение первого полугодия из Украины импортировано 1,061 тыс. тонн продукции на сумму $2 млн 249,64 тыс.

В тоже время Азербайджан в январе-июне 2021 года экспортировал 991,22 т шоколада (рост на 27%) на $1 млн 974,96 тыс. (рост на 8,8%). При этом экспорт в Россию составил 323,24 тонн (рост на 31%) на $634,2 тыс. (рост на 25,3%).

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ШОКОЛАД, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]