Азербайджан увеличил в I полугодии экспорт шоколада на 27%, импорт - на 16%

Азербайджан в I-ом полугодии 2021 года импортировал 14,164 тыс. тонн шоколада, что на 16,2% больше показателя января-июня 2020 года, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Стоимость импортированного в страну шоколада оценивается в $42 млн 192,63 тыс. (рост на 25,5%).

Основным поставщиком шоколада в Азербайджан являлась Россия. В частности, за шесть месяцев 2021 года из РФ импортировано 7,706 тыс. тонн шоколада (рост на 15,9%) на сумму $17 млн. 231,56 тыс. (рост на 19%). В целом, на РФ пришлось 54,4% импорта шоколада в Азербайджан за январь-июнь 2021 года.

Другим крупным поставщиком шоколада в Азербайджан является Украина. В течение первого полугодия из Украины импортировано 1,061 тыс. тонн продукции на сумму $2 млн 249,64 тыс.

В тоже время Азербайджан в январе-июне 2021 года экспортировал 991,22 т шоколада (рост на 27%) на $1 млн 974,96 тыс. (рост на 8,8%). При этом экспорт в Россию составил 323,24 тонн (рост на 31%) на $634,2 тыс. (рост на 25,3%).

Б.Рустамбеков