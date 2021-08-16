AccessBank объявляет тендер

AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере. Тендер объявлен на Оборудование системы сигнализации BOLİD.
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу [email protected] либо по номеру: (+994 55) 505 69 59 для получения подробной информации.
Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 30.08.2021 года.
Опасности для жизни азербайджанских миротворцев в Афганистане нет - Минобороны
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили совместную деятельность миротворцев в Афганистане
В Баку опровергли причастность азербайджанских военных к гибели армянского военнослужащего на границе
Росприроднадзор готовится к масштабным проверкам терминалов перевалки нефтепродуктов, составляет график
РФ за две недели августа снизила среднесуточную добычу нефти с конденсатом на 0,5% к июлю
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В Азербайджане спад случаев COVID-19, за сутки скончались 17 человек
В наводнениях на черноморском побережье Турции погибли не менее 70 человек
В Азербайджане в I полугодии 28% совершенных преступлений связаны с наркотиками
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Президент Алиев подписал указ о создании временного реестра строений на освобожденных территориях
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Афганский спецназ расформирован, личный состав уволен
США не имело смысла оставаться в Афганистане - советник Байдена
Разбившийся в Узбекистане самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО при попытке нарушения границы
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В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
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В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог