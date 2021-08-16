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Дальнее зарубежье 16.08.2021 23:10

Меркель: операция сил НАТО в Афганистане не была успешной, необходимо извлечь уроки

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что операция сил НАТО в Афганистане не была успешной, из произошедшего нужно извлечь уроки.

"Аль-Каида" уже не может организовывать такие теракты из Афганистана против США, как в сентябре 2011 года, но все остальное удалось не так, как мы хотели и планировали. И этот вывод плачевен для многих афганцев, которые на этом пути очень много сделали, но, совершенно очевидно, что развитие оказалось не таким большим", - сказала Меркель журналистам в Берлине в понедельник вечером.

По ее словам, для перемен к лучшему в стране нужно было намного больше времени.

"Мы были почти 20 лет в Афганистане, за этот срок этого добиться не удалось. Поэтому нужно сказать, что усилия не оказались успешными, нужно извлечь уроки из этого и ставить более обозримые цели", - считает она.

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Тэги: ФРГ, АФГАНИСТАН, МЕРКЕЛЬ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]