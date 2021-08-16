Меркель: операция сил НАТО в Афганистане не была успешной, необходимо извлечь уроки

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что операция сил НАТО в Афганистане не была успешной, из произошедшего нужно извлечь уроки.

"Аль-Каида" уже не может организовывать такие теракты из Афганистана против США, как в сентябре 2011 года, но все остальное удалось не так, как мы хотели и планировали. И этот вывод плачевен для многих афганцев, которые на этом пути очень много сделали, но, совершенно очевидно, что развитие оказалось не таким большим", - сказала Меркель журналистам в Берлине в понедельник вечером.

По ее словам, для перемен к лучшему в стране нужно было намного больше времени.

"Мы были почти 20 лет в Афганистане, за этот срок этого добиться не удалось. Поэтому нужно сказать, что усилия не оказались успешными, нужно извлечь уроки из этого и ставить более обозримые цели", - считает она.