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Инфраструктура и тендеры 21.08.2021 11:03

Пакистанский бизнес заинтересован в инвестировании промышленных зон в Азербайджане - посол

Пакистанские бизнесмены заинтересованы в инвестировании в промышленные зоны в Азербайджане, заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи во время посещения Пираллахинского промышленного парка, говорится в сообщении Министерства экономики Азербайджана.

"Азербайджан является дружественной и братской страной для Пакистана, экономические связи между двумя странами должны развиваться. Пакистанские бизнесмены заинтересованы во вложении инвестиций в промышленные зоны, созданные в Азербайджане", - сказал Хайи.

В свою очередь, директор ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" Эльшад Нуриев проинформировал посла о действующих в Азербайджане индустриальных парках и кварталах, созданных благоприятных условиях для предпринимателей, в том числе скидочных механизмах. Он отметил, что в настоящее время в промпарке в качестве резидентов зарегистрировано 4 предприятия, 2 из которых уже работают. В целом же инвестиции резидентов составили 36,6 млн манатов, создано 120 рабочих мест. Кроме того, запланированы инвестиции в размере 12 млн манатов в новые проекты.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]