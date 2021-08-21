Пакистанский бизнес заинтересован в инвестировании промышленных зон в Азербайджане - посол

Пакистанские бизнесмены заинтересованы в инвестировании в промышленные зоны в Азербайджане, заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи во время посещения Пираллахинского промышленного парка, говорится в сообщении Министерства экономики Азербайджана.
"Азербайджан является дружественной и братской страной для Пакистана, экономические связи между двумя странами должны развиваться. Пакистанские бизнесмены заинтересованы во вложении инвестиций в промышленные зоны, созданные в Азербайджане", - сказал Хайи.
В свою очередь, директор ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" Эльшад Нуриев проинформировал посла о действующих в Азербайджане индустриальных парках и кварталах, созданных благоприятных условиях для предпринимателей, в том числе скидочных механизмах. Он отметил, что в настоящее время в промпарке в качестве резидентов зарегистрировано 4 предприятия, 2 из которых уже работают. В целом же инвестиции резидентов составили 36,6 млн манатов, создано 120 рабочих мест. Кроме того, запланированы инвестиции в размере 12 млн манатов в новые проекты.
А.Салаева
ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии – Минобороны
Через территорию Узбекистана из Афганистана эвакуировано почти 2 тыс. иностранцев - МИД Узбекистана
Столтенберг выразил благодарность Азербайджану за важную роль в обеспечении безопасности аэропорта Кабула
Два случая заражения коронавирусом впервые выявлены на острове Палау в Тихом океане
В России 21 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 797 умерших
Максимальная с начала пандемии смертность от COVID-19 зафиксирована в Грузии
ИВ Гусара направит около 470 тыс. манатов на ремонт городских дорог
В Гобустане до конца 2021 года планируют заложить новый парк отдыха
Президент Алиев утвердил положение о Карабахском региональном Главном управлении архитектуры и градостроительства
В Кабуле закрылись обменные пункты
Талибы не разрешили группе афганских сикхов и индуистов эвакуироваться в Индию
Киев намерен обсудить энергетическую безопасность во время визита главы Минэнерго США на Украину
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Нар» продолжает поддержку крупнейшей библиотеке аудиокниг на азербайджанском языке
ВТБ повысил доходность по вкладу «Выгодный» до 10% годовых
AccessBank объявляет 2%-ую скидку на микро- и агро- кредиты!
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог