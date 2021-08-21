Пакистанский бизнес заинтересован в инвестировании промышленных зон в Азербайджане - посол

Пакистанские бизнесмены заинтересованы в инвестировании в промышленные зоны в Азербайджане, заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи во время посещения Пираллахинского промышленного парка, говорится в сообщении Министерства экономики Азербайджана.

"Азербайджан является дружественной и братской страной для Пакистана, экономические связи между двумя странами должны развиваться. Пакистанские бизнесмены заинтересованы во вложении инвестиций в промышленные зоны, созданные в Азербайджане", - сказал Хайи.

В свою очередь, директор ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" Эльшад Нуриев проинформировал посла о действующих в Азербайджане индустриальных парках и кварталах, созданных благоприятных условиях для предпринимателей, в том числе скидочных механизмах. Он отметил, что в настоящее время в промпарке в качестве резидентов зарегистрировано 4 предприятия, 2 из которых уже работают. В целом же инвестиции резидентов составили 36,6 млн манатов, создано 120 рабочих мест. Кроме того, запланированы инвестиции в размере 12 млн манатов в новые проекты.

А.Салаева