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Оборона 21.08.2021 11:15

ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии – Минобороны

20 августа с 18:58 до 23:53 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Йухары Загалы, Гюней и Йухары Шорджа Басаркечярского района, Йухары Мехраб Бердского района из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа и Истису Кяльбаджарского района, Гаралар Товузского района и Галакенд Гедабейского района, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"Кроме того, с 20:37 20 августа до 01:00 21 августа незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, из автоматов и пулеметов периодически открывали огонь в направлении позиций подразделений азербайджанской армии в районе села Чагадюз Ходжавендского района и города Шуша", - отмечается в пресс-релизе оборонного ведомства.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями ВС Азербайджана.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]