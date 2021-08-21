ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии – Минобороны

20 августа с 18:58 до 23:53 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Йухары Загалы, Гюней и Йухары Шорджа Басаркечярского района, Йухары Мехраб Бердского района из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа и Истису Кяльбаджарского района, Гаралар Товузского района и Галакенд Гедабейского района, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"Кроме того, с 20:37 20 августа до 01:00 21 августа незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, из автоматов и пулеметов периодически открывали огонь в направлении позиций подразделений азербайджанской армии в районе села Чагадюз Ходжавендского района и города Шуша", - отмечается в пресс-релизе оборонного ведомства.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями ВС Азербайджана.

А.Салаева