Акции Moderna показывают наилучшую динамику среди компаний S&P 500 в этом году

Акции американского разработчика вакцины от COVID-19 Moderna Inc. демонстрируют наилучшую динамику среди бумаг фондового индекса S&P 500 в 2021 году, однако не все эксперты уверены в дальнейших перспективах акций компании.

Стоимость бумаг Moderna выросла на 267% с начала этого года. Второе место занимает ритейлер Bath & Body Works Inc. (бывшая L Brands Inc.), акции которого подорожали на 120% с начала года. Помимо них, всего две компании - Nucor Corp. и Fortinet Inc. - удвоили рыночную стоимость в этом году.

Moderna, которая до пандемии не вывела на рынок ни одного продукта, получила выручку в размере $5,9 млрд в первом полугодии текущего года от продажи вакцин против коронавируса. Компания подписала соглашения на поставку вакцин в следующем году на общую сумму $12 млрд.

Акции Moderna пятницу подорожали на 2%, до $383. В ходе сессии их стоимость поднималась до рекордных $497,49. На предварительных торгах в понедельник бумаги Moderna прибавляют в цене 2,1%.

В настоящее время капитализация компании выше рыночной стоимости фармацевтических гигантов Bristol-Myers Squibb Co. и GlaxoSmithKline PLC, а также сети аптек CVS Health Corp.

Мало кто из аналитиков прогнозировал, что Moderna, основанная чуть более 10 лет назад, достигнет столь высокой капитализации, пишет The Wall Street Journal. Еще в прошлом году, когда ее вакцина от COVID-19 на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК) была одобрена в США, аналитики не были уверены, продолжится ли рост цены акций компании, который в 2020 году уже составил 434%.

Однако акции Moderna продолжают дорожать, что связано, в частности, с перспективами сохранения устойчивого спроса на ее вакцину, в том числе, в качестве бустера, на ближайшие месяцы или даже годы. Включение акций Moderna в список индекса S&P 500 этим летом поддержало спрос на акции со стороны фондов, ориентированных на динамику индекса.

Тем не менее, отдельные аналитики Уолл-стрит по-прежнему ставят под вопрос перспективы акций Moderna. Так, эксперты Oppenheimer & Co. и Piper Sandler Cos. ухудшили рекомендации для акций компании до "нейтрально" с "покупать", в то время как многие другие сохраняют рекомендацию "нейтрально".

Выручка Moderna, вероятно, увеличится в 2022 году, а в последующие два года ее ждет снижение продаж и прибыли, отмечает аналитик Oppenheimer Хартаж Сингх. Он ухудшил оценку акций Moderna в августе, хотя с декабря 2018 года сохранял ее на уровне "покупать".

Другие эксперты отмечают, что довольно сложно определить, насколько быстро Moderna сможет начать производить другие продукты на основе РНК, которые она готовит к выпуску. Как отмечает управляющий директор BofA Securities Джеф Мишэм, компании необходим запуск стопроцентно успешных продуктов, чтобы оправдать мощный рост стоимости ее акций.

Среди других факторов, которые могут сдержать подъем стоимости акций Moderna, эксперты отмечают появление новых вакцин COVID-19 и, соответственно, растущую рыночную конкуренцию.