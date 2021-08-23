Азербайджан получил $0,5 млрд от МВФ

Азербайджан получил $531 млн от Международного валютного фонда (МВФ) в виде специальных прав заимствования (SDR) в рамках антикризисного распределения средств фонда.
В понедельник, 23 августа, вступило в силу историческое по размеру распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран — участниц МВФ на 456 млрд SDR, что эквивалентно $650 млрд. Совет управляющих фонда одобрил его в начале августа.
Предложения выпустить дополнительные SDR в объеме не менее $500 млрд впервые прозвучали весной 2020 года, на пике первой волны пандемии COVID-19. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева назвала состоявшееся распределение «прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса». Выделение средств должно помочь странам восстановиться после пандемии, повысив ликвидность международных резервов.
Около $275 млрд из новых резервов получили развивающиеся страны, в том числе $25 млрд выделено государствам СНГ и Грузии.
В том числе Азербайджан получил $531 млн пропорционально своей квоте в МВФ.
Азербайджан, в частности, может направить данные средства на увеличение своих резервов.
А.Азизов
Алиев поздравил Зеленского с 30-летием независимости Украины
Замминистра обороны Азербайджана находится с рабочим визитом в Москве
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе – Минобороны Азербайджана
В КНДР разработали соответствующую мировым стандартам собственную систему ПЦР-тестирования на COVID-19
В Азербайджане зафиксировано снижение новых случаев COVID-19, за сутки скончались 32 человека
В США полностью одобрили вакцину Pfizer-BioNTech от COVID-19 для лиц старше 16 лет
ИВ Гянджи направит свыше 8,5 млн манатов на строительство жилых зданий
ИВ Гусара направит около 470 тыс. манатов на ремонт городских дорог
В Гобустане до конца 2021 года планируют заложить новый парк отдыха
Большинство французов поддерживают санитарные пропуска
Китайская Great Wall купила автозавод Daimler в Бразилии
Личная встреча Си Цзиньпина и Байдена на саммите G20 в октябре стала менее вероятной
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ВТБ (Азербайджан) поможет в восстановлении лесов Турции
Обучающий курс «Современные технологии преподавания РКИ в начальной школе»
Новое назначение в AccessBank-е: Рашад Мирзоев стал руководителем департамента IT-инфраструктуры и операций
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог