Азербайджан получил $0,5 млрд от МВФ

Азербайджан получил $531 млн от Международного валютного фонда (МВФ) в виде специальных прав заимствования (SDR) в рамках антикризисного распределения средств фонда.

В понедельник, 23 августа, вступило в силу историческое по размеру распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран — участниц МВФ на 456 млрд SDR, что эквивалентно $650 млрд. Совет управляющих фонда одобрил его в начале августа.

Предложения выпустить дополнительные SDR в объеме не менее $500 млрд впервые прозвучали весной 2020 года, на пике первой волны пандемии COVID-19. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева назвала состоявшееся распределение «прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса». Выделение средств должно помочь странам восстановиться после пандемии, повысив ликвидность международных резервов.

Около $275 млрд из новых резервов получили развивающиеся страны, в том числе $25 млрд выделено государствам СНГ и Грузии.

В том числе Азербайджан получил $531 млн пропорционально своей квоте в МВФ.

Азербайджан, в частности, может направить данные средства на увеличение своих резервов.

А.Азизов