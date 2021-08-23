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Макроэкономика 23.08.2021 21:54

Азербайджан получил $0,5 млрд от МВФ

Азербайджан получил $531 млн от Международного валютного фонда (МВФ) в виде специальных прав заимствования (SDR) в рамках антикризисного распределения средств фонда.

В понедельник, 23 августа, вступило в силу историческое по размеру распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран — участниц МВФ на 456 млрд SDR, что эквивалентно $650 млрд. Совет управляющих фонда одобрил его в начале августа.

Предложения выпустить дополнительные SDR в объеме не менее $500 млрд впервые прозвучали весной 2020 года, на пике первой волны пандемии COVID-19. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева назвала состоявшееся распределение «прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса». Выделение средств должно помочь странам восстановиться после пандемии, повысив ликвидность международных резервов.

Около $275 млрд из новых резервов получили развивающиеся страны, в том числе $25 млрд выделено государствам СНГ и Грузии.

В том числе Азербайджан получил $531 млн пропорционально своей квоте в МВФ.

Азербайджан, в частности, может направить данные средства на увеличение своих резервов.

А.Азизов

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Тэги: МВФ, СРЕДСТВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]