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Финансы 25.08.2021 00:23

PayPal запустит сервис операций с криптовалютами в Великобритании

Американская платежная система PayPal Holdings Inc. на этой неделе запустит сервис по покупке, продаже и хранению криптовалют в Великобритании, сообщается в пресс-релизе компании.

PayPal сообщила, что британские пользователи системы смогут через веб-сайт или мобильное приложение отслеживать динамику четырех криптовалют - биткойна, эфира, лайткойна и биткойн-кэша. Кроме того, они будут иметь доступ к разделу о криптовалютах, где смогут получить ответы на часто задаваемые вопросы и узнать больше о рисках и возможностях, связанных с инвестированием в эти активы.

Этот запуск станет первым шагом на пути интернационализации платформы операций с криптовалютами, отмечается в пресс-релизе. В США клиенты компании с весны могут использовать криптовалюты из мобильных кошельков PayPal для оплаты товаров у продавцов, работающих с платежной системой.

"Мы намерены продолжать тесно сотрудничать с регулирующими органами в Великобритании и в других странах для увеличения роли цифровых валют в будущем в международной торговле и финансовом секторе", - отметил вице-президент компании по криптовалютам и блокчейну Хосе Фернандез де Понте.

Котировки акций PayPal выросли на 1,5% по итогам торгов в Нью-Йорке в понедельник. С начала текущего года рыночная капитализация компании увеличилась на 18,3%, до $320,7 млрд.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, PAYPAL, КРИПТОВАЛЮТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]