PayPal запустит сервис операций с криптовалютами в Великобритании

Американская платежная система PayPal Holdings Inc. на этой неделе запустит сервис по покупке, продаже и хранению криптовалют в Великобритании, сообщается в пресс-релизе компании.
PayPal сообщила, что британские пользователи системы смогут через веб-сайт или мобильное приложение отслеживать динамику четырех криптовалют - биткойна, эфира, лайткойна и биткойн-кэша. Кроме того, они будут иметь доступ к разделу о криптовалютах, где смогут получить ответы на часто задаваемые вопросы и узнать больше о рисках и возможностях, связанных с инвестированием в эти активы.
Этот запуск станет первым шагом на пути интернационализации платформы операций с криптовалютами, отмечается в пресс-релизе. В США клиенты компании с весны могут использовать криптовалюты из мобильных кошельков PayPal для оплаты товаров у продавцов, работающих с платежной системой.
"Мы намерены продолжать тесно сотрудничать с регулирующими органами в Великобритании и в других странах для увеличения роли цифровых валют в будущем в международной торговле и финансовом секторе", - отметил вице-президент компании по криптовалютам и блокчейну Хосе Фернандез де Понте.
Котировки акций PayPal выросли на 1,5% по итогам торгов в Нью-Йорке в понедельник. С начала текущего года рыночная капитализация компании увеличилась на 18,3%, до $320,7 млрд.
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