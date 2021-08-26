Путин поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана, первую леди Мехрибан Алиеву с днем рождения.

“Уважаемая Мехрибан Арифовна,

Примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения.

Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими государствами. Уверен, что дальнейшее развитие этих отношений в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Азербайджана.

Искренне желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов”, - отмечается в поздравлении российского лидера.





Х.Насирзаде