Путин поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана, первую леди Мехрибан Алиеву с днем рождения.
“Уважаемая Мехрибан Арифовна,
Примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения.
Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими государствами. Уверен, что дальнейшее развитие этих отношений в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Азербайджана.
Искренне желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов”, - отмечается в поздравлении российского лидера.
Х.Насирзаде
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