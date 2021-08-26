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Регион 26.08.2021 22:53

Лавров заявил иранскому коллеге о необходимости скорейшего возобновления переговоров в Вене по СВПД

Глава МИД РФ Сергей Лавров и новый глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре в четверг обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, в числе которых Афганистан и переговоры по СВПД.

"С российской стороны отмечена настоятельная необходимость скорейшего возобновления переговоров в венском формате по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Иранская сторона восприняла данный сигнал с должной серьезностью", - говорится в сообщении МИД РФ.

Там отметили, что в разговоре особое внимание уделено текущей ситуации в Афганистане. "Подчеркнуто, что Москва и Тегеран, придерживаются близких подходов, выступают за мирный диалог афганских политсил и формирование инклюзивного правительства ИРА", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Тэги: ЛАВРОВ, ИРАН, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]