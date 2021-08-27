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Дальнее зарубежье 27.08.2021 13:03

Великобритания завершит эвакуацию граждан из Афганистана в ближайшие часы - министр обороны

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что страна завершит эвакуацию граждан из Афганистана в ближайшие часы, передает в пятницу телеканал Sky News.

"Мы займемся теми людьми, которых привезли с собой, в аэропорту сейчас примерно 1000 человек. И мы будем пытаться найти способ продолжать искать людей в толпе, там, где мы можем, но в целом основная работа завершена, и у нас осталась всего пара часов", - рассказал Уоллес в эфире Sky News. Он добавил, что сожалеет, что не все желающие смогут покинуть страну.

Визовые центры останутся по всему региону, а также в соседних странах, и тем, кто не смог покинуть Афганистан вовремя, рекомендуется направиться туда.

Уоллес отметил, что страны G7 "окажут давление" на "Талибан", чтобы члены организации обеспечили безопасные пути прохода мирным жителям.

Премьер-министр добавил, что Великобритания выведет свои войска из Афганистана раньше, чем США, как это и планировалось изначально. Отель Baron, в котором находилась большая часть британских граждан, а также афганцев, которые имеют право на эвакуацию, уже закрылся. Уоллес отметил, что взрывы, прогремевшие в аэропорту Кабула в четверг, не ускорили процесс эвакуации, и все происходит "по расписанию".

Всего, по словам Уоллеса, Великобритания эвакуировала из Афганистан около 13 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что несколько западных стран уже завершили эвакуацию своих граждан из Афганистана. Премьер-министр Франции Жан Кастекс в четверг заявил, что страна завершит эвакуационные операции в четверг вечером.

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Тэги: БРИТАНИЯ, АФГАНИСТАН, ЭВАКУАЦИЯ, ЗАВЕРШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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