BNA направит почти 0,5 млн манатов на устранение недостатков в павильонах автобусных остановок

Бакинское транспортное агентство (BNA) направит свыше 498 тыс. манатов на устранение недостатков в павильонах остановок, находящихся на балансе агентства.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «MG Construction» подписан соответствующий контракт. Контракт предусматривает закупку товаров и проведение соответствующих работ.
Сумма контракта – 498,039 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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