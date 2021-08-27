Азербайджанские миротворцы, выведенные из Афганистана, вернулись в Баку

Азербайджанский миротворческий контингент в составе 120 человек, занимавшийся охраной аэропорта Кабула, вернулся в пятницу Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны.
Как сообщалось ранее, азербайджанские миротворцы были выведены из Афганистана в 01:00 в ночь на 26 августа и вместе со всем военным имуществом, включая оружие, были воздушным путем переправлены в Анкару.
Миротворческое подразделение в составе 120 военнослужащих азербайджанской армии выполняло служебные обязанности по обеспечению безопасности аэропорта совместно с турецкими силами.
Э.Шафиев
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