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Оборона 27.08.2021 18:02

Азербайджанские миротворцы, выведенные из Афганистана, вернулись в Баку

Азербайджанский миротворческий контингент в составе 120 человек, занимавшийся охраной аэропорта Кабула, вернулся в пятницу Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны.

Как сообщалось ранее, азербайджанские миротворцы были выведены из Афганистана в 01:00 в ночь на 26 августа и вместе со всем военным имуществом, включая оружие, были воздушным путем переправлены в Анкару.

Миротворческое подразделение в составе 120 военнослужащих азербайджанской армии выполняло служебные обязанности по обеспечению безопасности аэропорта совместно с турецкими силами.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИРОТВОРЦЫ, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]