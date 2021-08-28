Проведен очередной этап конкурса "Мастера артиллерийского огня", который проходит в Гвардейском гарнизоне Казахстана в рамках "Армейских международных игр-2021", говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"Второй экипаж нашей команды успешно выступил в индивидуальном заезде. Решением судей азербайджанским артиллеристам, уничтожившим заданные цели точным огнем, было присуждено третье место среди девяти команд. Первое и второе места заняли соответственно артиллеристы из России и Казахстана", - отмечается в сообщении.