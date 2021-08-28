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Оборона 28.08.2021 10:45

Азербайджанские артиллеристы заняли 3-е место в индивидуальном заезде в конкурсе "Мастера артиллерийского огня"

Проведен очередной этап конкурса "Мастера артиллерийского огня", который проходит в Гвардейском гарнизоне Казахстана в рамках "Армейских международных игр-2021", говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"Второй экипаж нашей команды успешно выступил в индивидуальном заезде. Решением судей азербайджанским артиллеристам, уничтожившим заданные цели точным огнем, было присуждено третье место среди девяти команд. Первое и второе места заняли соответственно артиллеристы из России и Казахстана", - отмечается в сообщении.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]