Информация о нарушении азербайджанской стороной режима прекращения огня является ложной и провокационной – Минобороны

Информация о нарушении азербайджанской стороной режима прекращения огня и обстреле по нескольким направлениям, а также о получении ранений азербайджанскими военнослужащими, не соответствует действительности, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"Информация, распространяемая противоположной стороной, является полностью ложной и провокационной. Распространяя такого рода ​​информацию, армянская сторона стремится скрыть информацию о погибших и раненых в ходе вооруженных столкновений в частях армянской армии", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

"Напротив, 29 августа с 01:40 до 02:10 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении поселка Демирчидам Кельбаджарского района со своих позиций в поселке Зод Басаркечарского района с применением оружия различного калибра. Противник был подавлен ​​ответным огнем. Официально заявляем, что раненых в частях азербайджанской армии нет", - подчеркнули в Минобороны.

А.Салаева