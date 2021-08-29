США могут попытаться разместить ядерное оружие в космосе под предлогом терраформирования Марса - Рогозин

США могут разместить ядерное оружие в космосе под предлогом терраформирования Марса, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Ядерное оружие может быть выведено в космос не под предлогом нападения на противника, а под каким-то очень красивым предлогом, как раз, например, терраформирования Марса, или в рамках астероидно-кометной безопасности", - сказал Рогозин в интервью Газета.ru.
При этом он считает возможное размещение ядерного оружия в космосе преступлением.
"Я считаю, что это было бы преступление. Именно поэтому (некоторые меня за это критикуют) я стал возражать господину Илону Маску, когда он предложил терраформирование Марса за счет ядерного оружия", - сообщил глава госкорпорации.
По его словам, Россия готова к отражению любого нападения, в том числе из космоса.
"Россия пережила столько войн, колоссальных потерь, поэтому мы, безусловно, готовы к отражению любого нападения, в том числе и в космическом пространстве", - сказал Рогозин.
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