Эрдоган назвал условие нормализации отношений с Арменией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обозначил условие нормализации отношений с Арменией.

"Место односторонних обвинений должны занять реалистичные подходы", - заявил журналистам турецкий лидер, комментируя вопрос взаимоотношений Анкары и Еревана, сообщает Anadolu.

"Если Ереван готов двигаться в этом направлении, Анкара может начать работу над постепенной нормализацией отношений с Арменией", - подчеркнул глава государства.