Эрдоган назвал условие нормализации отношений с Арменией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обозначил условие нормализации отношений с Арменией.
"Место односторонних обвинений должны занять реалистичные подходы", - заявил журналистам турецкий лидер, комментируя вопрос взаимоотношений Анкары и Еревана, сообщает Anadolu.
"Если Ереван готов двигаться в этом направлении, Анкара может начать работу над постепенной нормализацией отношений с Арменией", - подчеркнул глава государства.
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