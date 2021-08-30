Социал-демократы на 5% обогнали партию Меркель после предвыборных дебатов - опрос

Социал-демократическая партия ФРГ (СДПГ) на 5% обогнала Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Ангелы Меркель за месяц до парламентских выборов в ФРГ, выйдя на первое место по предпочтениям избирателей, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским институтом Insa.

Накануне в ФРГ прошли первые предвыборные дебаты с участием трех кандидатов в канцлеры от крупнейших партий - социал-демократа Олафа Шольца, Армина Лашета от ХДС и Анналены Бэрбок от "Зеленых". По итогам зрители и комментаторы сочли победителем Шольца, а проигравшим - Лашета.

Согласно свежему опросу, теперь за СДПГ готовы голосовать 25% избирателей (плюс 2%), за ХДС/ХСС - 20% (минус 3%), за "Зеленых" 16,5% (минус 0,5%). Свободную демократическую партию поддерживает 13,5% избирателей, правую "Альтернативу для Германии" - 11%, "Левых" - 7%. Остальным партиям готовы отдать свои голоса 7% респондентов.

Опрос был проведен по заказу таблоида Bild.