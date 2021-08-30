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Бывших афганских спецназовцев могут взять на службу в британскую армию

Бывшие бойцы афганских спецподразделений могут войти в состав британской армии, сообщает в понедельник телеканал CNN со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании.

По его данным, эту инициативу поддерживают члены британского парламента от правящей Консервативной партии.

"Предложение состоит в том, чтобы разрешить сотням афганцев, которых интенсивно обучали британские силы спецназа, службу в армии либо в качестве отдельного подразделения, либо - распределить их среди других подразделений", - говорится в сообщении телеканала.

Накануне министерство обороны Великобритании проинформировало, что процесс эвакуации британских военных, подданных королевства и входящих в группу риска афганцев завершен вечером минувшей субботы.

В настоящее время эвакуировать людей из Кабула продолжают США.

Считается, что подготовленные при участии западных военных афганские спецподразделения, в отличие от остальной афганской армии, были достаточно боеспособны и мотивированы. Тем не менее, одними лишь их силами сдержать наступление движения "Талибан" (запрещено в РФ), быстро захватившего Афганистан, оказалось невозможно.

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Тэги: БРИТАНИЯ, АФГАНИСТАН, АРМИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]