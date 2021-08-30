Бывших афганских спецназовцев могут взять на службу в британскую армию

Бывшие бойцы афганских спецподразделений могут войти в состав британской армии, сообщает в понедельник телеканал CNN со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании.
По его данным, эту инициативу поддерживают члены британского парламента от правящей Консервативной партии.
"Предложение состоит в том, чтобы разрешить сотням афганцев, которых интенсивно обучали британские силы спецназа, службу в армии либо в качестве отдельного подразделения, либо - распределить их среди других подразделений", - говорится в сообщении телеканала.
Накануне министерство обороны Великобритании проинформировало, что процесс эвакуации британских военных, подданных королевства и входящих в группу риска афганцев завершен вечером минувшей субботы.
В настоящее время эвакуировать людей из Кабула продолжают США.
Считается, что подготовленные при участии западных военных афганские спецподразделения, в отличие от остальной афганской армии, были достаточно боеспособны и мотивированы. Тем не менее, одними лишь их силами сдержать наступление движения "Талибан" (запрещено в РФ), быстро захватившего Афганистан, оказалось невозможно.
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