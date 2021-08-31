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СНГ 31.08.2021 16:28

Беларусь начнет получать компенсацию за налоговый маневр в РФ с конца 2021г

Беларусь начнет с конца 2021 года получать компенсацию издержек в связи с реализацией в нефтяной сфере РФ налогового маневра, заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

"В следующем году, даже с конца этого года начинается определенная компенсация", - заявил Семашко журналистам в Воронеже, комментируя ситуацию с переговорами о компенсации потерь белорусской стороны.

Между тем, посол не стал раскрывать суть договоренностей с РФ в этой сфере.

"Появится документ - все поймете. (. . .) Не буду пока лишнего говорить", - заявил он.

При этом, по его словам, механизм не предусматривает предоставление белорусской стороне новых кредитов или межбюджетных трансферов. "Вы увидите, это будет открытая тематика. И это будет начало, дальше все будет развиваться", - сказал Семашко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]