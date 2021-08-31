Беларусь начнет получать компенсацию за налоговый маневр в РФ с конца 2021г

Беларусь начнет с конца 2021 года получать компенсацию издержек в связи с реализацией в нефтяной сфере РФ налогового маневра, заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.
"В следующем году, даже с конца этого года начинается определенная компенсация", - заявил Семашко журналистам в Воронеже, комментируя ситуацию с переговорами о компенсации потерь белорусской стороны.
Между тем, посол не стал раскрывать суть договоренностей с РФ в этой сфере.
"Появится документ - все поймете. (. . .) Не буду пока лишнего говорить", - заявил он.
При этом, по его словам, механизм не предусматривает предоставление белорусской стороне новых кредитов или межбюджетных трансферов. "Вы увидите, это будет открытая тематика. И это будет начало, дальше все будет развиваться", - сказал Семашко.
Страны Южного Кавказа могут сотрудничать в сферах инфраструктуры и экологии – Линде
Алиев рассчитывает на углубление сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном
Westinghouse в 2021г поставит 9 партий топлива для АЭС Украины, в 2022г - семь
Азербайджан в январе-июне сократил экспорт газа в Турцию на 10%
Брюссель готов провести консультации с Киевом по "Северному потоку 2"
В Азербайджане прирост случаев COVID-19, за сутки скончались 44 человека
Агаларовы инвестируют еще $150 млн в строительствo курорта в пригороде Баку
Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный вывоз золотых изделий
ИВ Габалы направит 356 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Мингячевира направит свыше 2,1 млн манатов на капремонт дорог
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
93% обращений, поступивших в Службу поддержки Nar, были решены с первого звонка
Azer Turk Bank представил новый дизайн логотипа
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог