Беларусь начнет получать компенсацию за налоговый маневр в РФ с конца 2021г

Беларусь начнет с конца 2021 года получать компенсацию издержек в связи с реализацией в нефтяной сфере РФ налогового маневра, заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

"В следующем году, даже с конца этого года начинается определенная компенсация", - заявил Семашко журналистам в Воронеже, комментируя ситуацию с переговорами о компенсации потерь белорусской стороны.

Между тем, посол не стал раскрывать суть договоренностей с РФ в этой сфере.

"Появится документ - все поймете. (. . .) Не буду пока лишнего говорить", - заявил он.

При этом, по его словам, механизм не предусматривает предоставление белорусской стороне новых кредитов или межбюджетных трансферов. "Вы увидите, это будет открытая тематика. И это будет начало, дальше все будет развиваться", - сказал Семашко.