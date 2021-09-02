Максимальная с начала пандемии смертность от COVID-19 зафиксирована в Грузии - за сутки умер 81 человек

Новый антирекорд суточной смертности от коронавирусной инфекции установлен в Грузии.

По сообщению Минздрава, за последние 24 часа в стране скончался 81 человек.

Предыдущий антирекорд был поставлен 26 августа, тогда в результате заражения умерли 79 человек.

По информации Минздрава, за минувшие сутки в Грузии COVID-19 заразились 3 тыс. 212 человек. Эти показатели ниже фиксируемых на прошлой неделе, когда в стране коронавирусом заражались свыше 4 тыс. человек в день.

Всего с начала пандемии в Грузии COVID-19 заболели 556 тыс. 909 человек, скончались 7 тыс. 563 инфицированных.

Во вторник Координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве Грузии принял решение о продлении запрета на работу муниципального городского транспорта в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в республике.

Запрет на работу общественного транспорта продлен до 13 сентября.

Начало учебного процесса в школах и вузах перенесено с 15 сентября на 4 октября. Детские сады также начнут работать с 4 октября.