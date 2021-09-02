РФ и США возобновили работу по созданию группы капитанов бизнеса - глава AmCham

Россия и США возобновили обсуждение идеи создания группы высокого уровня, объединяющей капитанов российского и американского бизнеса, сообщил глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.
"Одним из положительных фактов можно назвать то, что мы возобновили деятельность, направленную на организацию встречи лидеров бизнеса, о которой был разговор еще четыре года назад в ходе встречи Трампа и Путина. Эта же инициатива может быть продолжена при нынешней администрации", - сказал Родзянко в интервью "Интерфаксу" на полях Восточного экономического форума.
Он отметил, что обсуждал этот вопрос с послом США в Москве Джоном Салливаном и знает, что есть идеи эту работу возобновить.
По словам главы AmCham, точных сроков проведения встречи пока нет, однако обсуждается, что она может быть организована на следующем Петербургском международном экономическом форуме или сопряжена с ним.
Идею создания группы высокого уровня, которая объединила бы капитанов российского и американского бизнеса, высказал президент РФ Владимир Путин по итогам саммита с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году, однако до смены президента США группа так и не была создана.
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