Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0123 RUR   0.0233 GBR   2.3415 TRY   0.2049

Цена на нефть

31.08 $/bbl   WTI 68.50 -0.71 Brent 72.99 -0.42

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 02.09.2021 21:05

РФ и США возобновили работу по созданию группы капитанов бизнеса - глава AmCham

Россия и США возобновили обсуждение идеи создания группы высокого уровня, объединяющей капитанов российского и американского бизнеса, сообщил глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.

"Одним из положительных фактов можно назвать то, что мы возобновили деятельность, направленную на организацию встречи лидеров бизнеса, о которой был разговор еще четыре года назад в ходе встречи Трампа и Путина. Эта же инициатива может быть продолжена при нынешней администрации", - сказал Родзянко в интервью "Интерфаксу" на полях Восточного экономического форума.

Он отметил, что обсуждал этот вопрос с послом США в Москве Джоном Салливаном и знает, что есть идеи эту работу возобновить.

По словам главы AmCham, точных сроков проведения встречи пока нет, однако обсуждается, что она может быть организована на следующем Петербургском международном экономическом форуме или сопряжена с ним.

Идею создания группы высокого уровня, которая объединила бы капитанов российского и американского бизнеса, высказал президент РФ Владимир Путин по итогам саммита с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году, однако до смены президента США группа так и не была создана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]