Аэропорт Кабула может начать работу с перевозок на военных самолетах - Чавушоглу

Международный аэропорт Кабула сначала могут открыть для перевозки людей на военных самолетах, а уже затем рассмотрят возобновление регулярного авиасообщения, заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Аэропорт Кабула на первом этапе может быть открыт для эвакуации посредством военной авиации, а затем уже обсудят вопрос возобновления регулярного авиасообщения", - приводит агентство "Анадолу" слова Чавушоглу.

Он отметил, что Анкара дала ясно понять движению "Талибан": необходимо всесторонне обеспечить безопасность аэропорта. При этом Чавушоглу не исключил участия в этом деле частных компаний.

Кроме того, глава турецкого МИД указал на важность таких шагов со стороны талибов, которые вызовут доверие международного сообщества.