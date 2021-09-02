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Дальнее зарубежье 02.09.2021 16:54

Аэропорт Кабула может начать работу с перевозок на военных самолетах - Чавушоглу

Международный аэропорт Кабула сначала могут открыть для перевозки людей на военных самолетах, а уже затем рассмотрят возобновление регулярного авиасообщения, заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Аэропорт Кабула на первом этапе может быть открыт для эвакуации посредством военной авиации, а затем уже обсудят вопрос возобновления регулярного авиасообщения", - приводит агентство "Анадолу" слова Чавушоглу.

Он отметил, что Анкара дала ясно понять движению "Талибан": необходимо всесторонне обеспечить безопасность аэропорта. При этом Чавушоглу не исключил участия в этом деле частных компаний.

Кроме того, глава турецкого МИД указал на важность таких шагов со стороны талибов, которые вызовут доверие международного сообщества.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АФГАНИСТАН, АЭРОПОРТ, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]