Крупные компании США могут разместить бонды на $140-160 млрд в сентябре - BofA

Американские компании с рейтингами инвестиционного уровня могут привлечь от продажи облигаций $140-160 млрд в сентябре, прогнозируют аналитики BofA Global Research.
В понедельник биржи страны будут закрыты в связи с праздничным днем, однако после этого эксперты ожидают бума размещений.
Сентябрь традиционно является самым загруженным месяцем в году по объему новых эмиссий бондов. Средний показатель в период с 2016 по 2019 год составлял $149 млрд, по расчетам BofA.
На фоне повышения процентных ставок "мы думаем, что эмитенты будут рассматривать сентябрь как последнее окно для выпуска" бондов, отмечают эксперты.
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