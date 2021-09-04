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04.09.2021 17:57

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских спортсменов, ставших обладателями медалей Паралимпийских игр "Токио-2020"

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских спортсменов, которые стали обладателями медалей XVI Летних Паралимпийских игр "Токио-2020".

"Азербайджан завершил свое участие в Летних Паралимпийских играх "Токио-2020"! Очередные золотые медали завоевали Орхан Асланов и Ламия Велиева, побившая рекорд Паралимпиады. От всей души поздравляю всех победителей! Выражаю благодарность нашим спортсменам! Вы достойно представили Азербайджан! Продемонстрировав высочайший уровень мастерства, решительность, целеустремленность, вы оправдали надежды всех ваших болельщиков! У нас 14 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали! Спасибо вам за это! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, радости, счастья, новых побед и достижений!", - говорится в поздравлении Алиевой, размещенном в Instagtam.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]