В подразделениях спецназа Отдельной общевойсковой армии состоялись показательные учения на тему "Тактические действия в труднодоступной горной местности", говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
"В ходе учений, направленных на повышение управленческих навыков младших командиров, отработку вопросов взаимодействия с наступающими и поддерживающими подразделениями, основное внимание было уделено опыту, обретенному в ходе 44-дневной Отечественной войны и решению различных огневых задач. Проведя визуальное наблюдение и воздушную разведку с использованием различных технических средств и беспилотных летательных аппаратов, командиры оценили положение противника. В соответствии с принятым решением были даны задания каждому спецназовцу", - отмечается в сообщении.
Используя труднопроходимый рельеф, группа спецназа отработала скрытное скоординированное продвижение к инженерно-оснащенным позициям противника.
Воспользовавшись обстрелом, открытым группой огневой поддержки по вражеским позициям, группа спецназа уничтожили живую силу противника, захватила господствующую высоту и, заняв позиции, приняла меры для воспрепятствования контратаки противника и создания условий для безопасного движения других групп.
А.Салаева
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