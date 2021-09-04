В подразделениях спецназа Отдельной общевойсковой армии состоялись показательные учения на тему "Тактические действия в труднодоступной горной местности", говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"В ходе учений, направленных на повышение управленческих навыков младших командиров, отработку вопросов взаимодействия с наступающими и поддерживающими подразделениями, основное внимание было уделено опыту, обретенному в ходе 44-дневной Отечественной войны и решению различных огневых задач. Проведя визуальное наблюдение и воздушную разведку с использованием различных технических средств и беспилотных летательных аппаратов, командиры оценили положение противника. В соответствии с принятым решением были даны задания каждому спецназовцу", - отмечается в сообщении.

Используя труднопроходимый рельеф, группа спецназа отработала скрытное скоординированное продвижение к инженерно-оснащенным позициям противника.

Воспользовавшись обстрелом, открытым группой огневой поддержки по вражеским позициям, группа спецназа уничтожили живую силу противника, захватила господствующую высоту и, заняв позиции, приняла меры для воспрепятствования контратаки противника и создания условий для безопасного движения других групп.

А.Салаева