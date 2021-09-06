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Внутренняя политика 06.09.2021 17:14

Президент Азербайджана наградил министра финансов орденом «Шохрат»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил министра финансов Самира Шарифова орденом "Шохрат" (Слава), сообщает сайт главы государства.

Шарифов удостоен награды за долгосрочную эффективную деятельность в сфере финансов Азербайджана.

Шарифов с 1995 по 2001 год работал в системе Национального банка Азербайджана, а с 2000 года являлся исполнительным директором ГНФАР. В апреле 2006 года был назначен министром финансов Азербайджана.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МИНИСТР, ОРДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]