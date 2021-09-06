Президент Азербайджана наградил министра финансов орденом «Шохрат»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил министра финансов Самира Шарифова орденом "Шохрат" (Слава), сообщает сайт главы государства.

Шарифов удостоен награды за долгосрочную эффективную деятельность в сфере финансов Азербайджана.

Шарифов с 1995 по 2001 год работал в системе Национального банка Азербайджана, а с 2000 года являлся исполнительным директором ГНФАР. В апреле 2006 года был назначен министром финансов Азербайджана.

Э.Шафиев