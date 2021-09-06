Гаджиев: Мысли о реванше станут для Армении «очередной исторической ошибкой»

Помощник президента Азербайджана - завотделом Администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев предостерег Армению от попыток реванша в Карабахе.
«Армения как государство сегодня нуждается в мирном сосуществовании со своими соседями. Армения сейчас хочет приобрести оружие, создать армию. Мы (Азербайджан – ИФ) такого рода действия расцениваем как самоутешение. Если кто-то в этой стране будет думать о реванше, то это станет их очередной исторической ошибкой. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность (в результате войны в Карабахе осенью 2020 года – ИФ) и будет продолжать обеспечивать безопасность своих границ и граждан», - сказал Гаджиев в интервью HaberGlobal.
Н.Аббасова
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