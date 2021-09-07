Манат подешевел к евро, стабилен к рублю и доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 7 сентября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 7 сентября ЦБА установил на уровне 2,0199 манат/1EUR (6 сентября - 2,0178 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 7 сентября оставил на уровне 0,0233 манат/1RUB.
Б.Рустамбеков
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