Манат подешевел к евро, стабилен к рублю и доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 7 сентября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 7 сентября ЦБА установил на уровне 2,0199 манат/1EUR (6 сентября - 2,0178 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 7 сентября оставил на уровне 0,0233 манат/1RUB.

Б.Рустамбеков