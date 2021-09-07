Британская FirstGroup запустит сервис электропоездов на направлении Лондон - Эдинбург

Британская FirstGroup, оператор железнодорожных и автобусных перевозок, с 15 октября на направлении Лондон - Эдинбург запустит сервис полностью электрифицированных поездов, сообщается в пресс-релизе компании.
Сервис будет называться Lumo. Планируется, что поезда Lumo будут перевозить более 1 млн человек в год.
Стоимость билета в одном направлении будет начинаться от 14,9 фунтов стерлингов ($20,65) - половина от текущего тарифа проезда по железной дороге. 60% мест будет продаваться по цене в 30 фунтов, а максимальная стоимость будет достигать 69 фунтов. Поезд также будет осуществлять остановки в таких английских городах, как Ньюкасл, Морпет и Стивенидж.
"Путешествие в Великобритании не должно стоить состояние, и уж точно не наша планета должна платить за него", - прокомментировала запуск сервиса управляющий директор Lumo Хелен Уайлд.
Поездки на полностью электрифицированных поездах будут более экологически чистыми, чем перелеты на этом направлении. В компании полагают, что Lumo сможет привлечь около 74,5 тыс. пассажиров, которые летают между Лондоном и Эдинбургом каждый месяц.
FirstGroup выделила 15 млн фунтов на цифровую и IT инфраструктуру и еще 100 млн фунтов на покупку пяти электропоездов Hitachi AT300 для запуска этого проекта.
Акции Firstgroup PLC в ходе торгов в Лондоне во вторник теряют в цене 0,4%. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 94%.
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