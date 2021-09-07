Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0199 RUR   0.0233 GBR   2.3546 TRY   0.2052

Цена на нефть

06.09 $/bbl   WTI 68.48 -0.81 Brent 72.22 -0.39

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 07.09.2021 20:47

Азербайджан один из основных импортеров российского шоколада

Россия в первом полугодии этого года экспортировала шоколада на $340 млн, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка.

Эта сладость впервые вошла в топ-10 экспортируемых товаров. Экспорт другого сладкого продукта глубокой переработки - мороженого - увеличился на 38%, до $47 млн.

Растут поставки и других российских продуктов для сладкоежек: газированных напитков - на 48%, до $153 млн, кондитерских изделий из сахара - на 19%, до $93 млн, фруктовых соков - на 20%, до $25 млн, джемов, желе и мармелада - на 12% до $21 млн.

Главными потребителями российского шоколада стали Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан, Китай, мороженого - США, Казахстан, соков - Казахстан, Белоруссия, Украина, джемов, желе и мармелада - Казахстан, Белоруссия.

Как считает первый заместитель директора департамента поддержки операций на финансовых рынках Россельхозбанка Дмитрий Мушков, слова которого приводятся в пресс-релизе, основа роста поставок - содействие развитию экспорта продукции глубокой переработки, специальные разработки для иностранных рынков и географическая близость к потребителям Китая и Ближнего Востока. "Особенно перспективными, на наш взгляд, являются поставки шоколада и мороженого. Если по шоколаду Россия может войти в десятку стран-экспортеров, то по мороженому может укрепить эту позицию", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ШОКОЛАД, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Азербайджан в I квартале 2019г импортировал из РФ шоколада на $12 млн

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]