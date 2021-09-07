Азербайджан один из основных импортеров российского шоколада

Россия в первом полугодии этого года экспортировала шоколада на $340 млн, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка.
Эта сладость впервые вошла в топ-10 экспортируемых товаров. Экспорт другого сладкого продукта глубокой переработки - мороженого - увеличился на 38%, до $47 млн.
Растут поставки и других российских продуктов для сладкоежек: газированных напитков - на 48%, до $153 млн, кондитерских изделий из сахара - на 19%, до $93 млн, фруктовых соков - на 20%, до $25 млн, джемов, желе и мармелада - на 12% до $21 млн.
Главными потребителями российского шоколада стали Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан, Китай, мороженого - США, Казахстан, соков - Казахстан, Белоруссия, Украина, джемов, желе и мармелада - Казахстан, Белоруссия.
Как считает первый заместитель директора департамента поддержки операций на финансовых рынках Россельхозбанка Дмитрий Мушков, слова которого приводятся в пресс-релизе, основа роста поставок - содействие развитию экспорта продукции глубокой переработки, специальные разработки для иностранных рынков и географическая близость к потребителям Китая и Ближнего Востока. "Особенно перспективными, на наш взгляд, являются поставки шоколада и мороженого. Если по шоколаду Россия может войти в десятку стран-экспортеров, то по мороженому может укрепить эту позицию", - сказал он.
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