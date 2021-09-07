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Бизнес и законодательство 07.09.2021 22:47

Audi перейдет на сокращенный режим работы до середины 2022 г из-за дефицита чипов

Германская Audi AG, входящая в группу Volkswagen, переведет сотрудников в режим сокращенного рабочего дня по крайней мере до середины следующего года.

Автопроизводитель ожидает, что глобальный дефицит чипов сохранится и в 2022 году, что окажет негативное давление на объемы производства.

В целом Audi гарантирует сохранение рабочих мест на своих предприятиях в Германии до 2029 года, как было объявлено ранее, заявила руководитель отдела кадров компании Сабина Маассен изданию Wall Street Journal на автосалоне IAA Mobility.

По ее словам, к настоящему времени около 16 тыс. сотрудников Audi в различных странах работают по сокращенному графику из-за нехватки микропроцессоров.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, AUDI, РАБОТА, ГРАФИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]