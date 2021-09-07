Audi перейдет на сокращенный режим работы до середины 2022 г из-за дефицита чипов

Германская Audi AG, входящая в группу Volkswagen, переведет сотрудников в режим сокращенного рабочего дня по крайней мере до середины следующего года.

Автопроизводитель ожидает, что глобальный дефицит чипов сохранится и в 2022 году, что окажет негативное давление на объемы производства.

В целом Audi гарантирует сохранение рабочих мест на своих предприятиях в Германии до 2029 года, как было объявлено ранее, заявила руководитель отдела кадров компании Сабина Маассен изданию Wall Street Journal на автосалоне IAA Mobility.

По ее словам, к настоящему времени около 16 тыс. сотрудников Audi в различных странах работают по сокращенному графику из-за нехватки микропроцессоров.