Пресс-релиз

9 сентября 2021 г. в 11:00 в Музее Гейдара Алиева в городе Хачмаз пройдет акция «Помоги собраться детям в школу», на которой будущим первоклассникам будут вручены подарки в виде школьных принадлежностей и ранцев. Организаторами выступают Русский дом в Баку (РИКЦ), ВТБ Банк Азербайджан при поддержке Русской общины Азербайджана. Планируется концертная программа, подготовленная учащимися школы-лицея №8 города Хачмаз. Приглашаем принять участие в данной акции!

С уважением, Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике

И.Х.Зиннуров