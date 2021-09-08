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08.09.2021 16:59

Пресс-релиз

9 сентября 2021 г. в 11:00 в Музее Гейдара Алиева в городе Хачмаз пройдет акция «Помоги собраться детям в школу», на которой будущим первоклассникам будут вручены подарки в виде школьных принадлежностей и ранцев. Организаторами выступают Русский дом в Баку (РИКЦ), ВТБ Банк Азербайджан при поддержке Русской общины Азербайджана. Планируется концертная программа, подготовленная учащимися школы-лицея №8 города Хачмаз. Приглашаем принять участие в данной акции!

С уважением, Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике

И.Х.Зиннуров

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]