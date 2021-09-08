Пресс-релиз

9 сентября 2021 г. в 11:00 в Музее Гейдара Алиева в городе Хачмаз пройдет акция «Помоги собраться детям в школу», на которой будущим первоклассникам будут вручены подарки в виде школьных принадлежностей и ранцев. Организаторами выступают Русский дом в Баку (РИКЦ), ВТБ Банк Азербайджан при поддержке Русской общины Азербайджана. Планируется концертная программа, подготовленная учащимися школы-лицея №8 города Хачмаз. Приглашаем принять участие в данной акции!
С уважением, Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике
И.Х.Зиннуров
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