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Дальнее зарубежье 08.09.2021 21:13

Берлин надеется, что работоспособность аэропорта в Кабуле будет восстановлена

Глава МИД ФРГ Хайко Маас рассчитывает, возможность для выезда людей из Афганистана сохранится и аэропорт в Кабуле будет открыт.

"Мы ожидаем, что возможность для выезда людей сохранится... Перед нашими глазами разворачивается гуманитарный кризис, которого мы должны избежать. Мы ожидаем от "Талибана",что он обеспечит доступ гуманитарной помощи, открытие аэропорта в Кабуле будет для этого важным шагом, надеюсь, что это будет сделано", - сказал Маас журналистам в среду, выступая на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции на американской военной базе Рамштайн.

По словам Мааса, дальнейший ход переговоров с талибами будет зависеть от их действий, Германия будет добиваться соблюдения прав человека и выступать за борьбу с терроризмом.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]