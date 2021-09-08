Власти Азербайджана прогнозируют снижение к 2026г размера госдолга до 19% ВВП

Власти Азербайджана планируют к 2026 году сократить объем государственного долга до 19,3% ВВП против 23,4% ВВП по итогам 2020 года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно прогнозам правительства, которые опубликованы министерством финансов, по итогам 2021 года размер госдолга Азербайджана составит 24,4% ВВП.

По прогнозам, с 2022 году размер госдолга будет постепенно сокращаться. В частности, по итогам следующего года он прогнозируется на уровне 22,8% ВВП, 2023 года – 21,3% ВВП, 2024 года – 20% ВВП, 2025 года – 19,3% ВВП.

Минфин отмечает, что на 1 июля 2021 года госдолг Азербайджана составляет 17 млрд 349 млн манатов ($10 млрд 205,3 млн по текущему курсу) или 21,6% ВВП.

А.Азизов