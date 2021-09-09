В РФ за сутки выявлено более 18,3 тыс. новых случаев COVID-19, 794 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 18 тыс. 380 случаев, умерли за сутки 794 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 18 тыс. 380 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 375 (7,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувши сутки от коронавируса умерли 794 пациента, наибольшее число скончавшихся в Москве - 52, в Свердловской области - 34, в Краснодарском крае - 31.
По выздоровлении были выписаны 19 тыс. 639 человек.
В Москве, как сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 801 новый случай COVID-19 за сутки, 1 тыс. 461 пациент выздоровел после болезни.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 084 тыс. 284 случая коронавирусной инфекции, 190 тыс. 376 умерших и 6 млн 340 тыс. 151 выписанных.
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