Белоруссия и Россия проведут заседание Высшего госсовета 4 ноября - Лукашенко

Высший государственный совет Союзного государства состоится 4 ноября, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу на встрече с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

"Где-то, по-моему, 4 ноября, в День народного единства в России, мы проведем это мероприятие - Высший госсовет", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

Президент отметил, что на заседании планируется утвердить разработанные программы Союзного государства. Он напомнил, что накануне они были согласованы на переговорах главами государств, а к этой дате будут "дошлифованы" и приняты правительствами обеих стран.

"В этом направлении уже начата серьезная работа. Надо перевернуть целый пласт внутреннего законодательства, чтобы приспособить к этим договоренностям. И особенно наши межгосударственные договоры - они тоже должны соответствовать нашим договоренностям", - пояснил Лукашенко.