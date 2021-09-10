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СНГ 10.09.2021 13:33

Белоруссия и Россия проведут заседание Высшего госсовета 4 ноября - Лукашенко

Высший государственный совет Союзного государства состоится 4 ноября, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу на встрече с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

"Где-то, по-моему, 4 ноября, в День народного единства в России, мы проведем это мероприятие - Высший госсовет", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

Президент отметил, что на заседании планируется утвердить разработанные программы Союзного государства. Он напомнил, что накануне они были согласованы на переговорах главами государств, а к этой дате будут "дошлифованы" и приняты правительствами обеих стран.

"В этом направлении уже начата серьезная работа. Надо перевернуть целый пласт внутреннего законодательства, чтобы приспособить к этим договоренностям. И особенно наши межгосударственные договоры - они тоже должны соответствовать нашим договоренностям", - пояснил Лукашенко.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]