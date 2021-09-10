Глава МИД Испании отправился Пакистан, чтобы обсудить эвакуацию людей из Афганистана

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отправился столицу Пакистана Исламабад, чтобы обсудить с властями упрощение транзита афганцев, которые сотрудничали с испанскими силами в Афганистане, сообщает в пятницу агентство Associated Press (AP).

"Я постараюсь найти безопасные способы покинуть страну для афганцев, которые помогли нам, чтобы не оставлять никого позади", - заявил Альбарес в видео, опубликованном в твиттере. Он также добавил, что посольство Испании в стране обеспечит быстрый вывоз афганцев, чтобы они "не стали ношей" для Пакистана.

В Исламабаде Альбарес встретится с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, главой МИД страны Шахом Мехмудом Куреши, и другими высокопоставленными чиновниками.

Поездка Альбареса стала первым визитом главы МИД Испании в Пакистан за 70 лет дипломатических отношений.

Всего Испания эвакуировала из Афганистана более 2,2 тыс. человек, большей частью которых являются афганцы.