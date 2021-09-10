Полпред президента РФ Устинов посоветовал прикаспийским государствам выстраивать единую систему безопасности в связи со сменой власти в Афганистане

Государствам "каспийской пятерки" следует выстроить единую систему безопасности для защиты от очагов нестабильности, в частности, в Афганистане, заявил полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

"Прикаспийским государствам целесообразно шаг за шагом выстраивать единую систему безопасности вокруг каждого, учитывая долгосрочные интересы всех сторон (...) В непосредственной близости от Каспийского моря находятся очаги нестабильности Ближнего Востока, Афганистан", - сказал Устинов в пятницу на Каспийском медиафоруме в Астрахани.

В "каспийскую пятёрку" входят Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан.