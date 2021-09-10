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Регион 10.09.2021 13:26

Полпред президента РФ Устинов посоветовал прикаспийским государствам выстраивать единую систему безопасности в связи со сменой власти в Афганистане

Государствам "каспийской пятерки" следует выстроить единую систему безопасности для защиты от очагов нестабильности, в частности, в Афганистане, заявил полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

"Прикаспийским государствам целесообразно шаг за шагом выстраивать единую систему безопасности вокруг каждого, учитывая долгосрочные интересы всех сторон (...) В непосредственной близости от Каспийского моря находятся очаги нестабильности Ближнего Востока, Афганистан", - сказал Устинов в пятницу на Каспийском медиафоруме в Астрахани.

В "каспийскую пятёрку" входят Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан.

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Тэги: РОССИЯ, КАСПИЙ, АФГАНИСТАН, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]