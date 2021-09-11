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Бизнес и законодательство 11.09.2021 17:19

Бизнес-структуры Азербайджана и Казахстана подписали контракты на $33 млн

Торгово-экономическая миссия товаропроизводителей Казахстана в Азербайджан состоялась 9-11 сентября, между бизнес-структурами двух стран заключены контракты на сумму $32,9 млн.

"В торгово-экономической миссии приняли участие 19 казахстанских товаропроизводителей в сфере продуктов питания, металлургии и металлообработки, IT-услуг, строительной и машиностроительной промышленностей и с азербайджанской стороны приняли участие более 70 компаний покупателей", - сообщает сайт министерства торговли и интеграции Казахстана.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", по данным ведомства, для казахстанских товаропроизводителей были организованы двусторонние переговоры в формате В2В с участием национальных компаний и деловых кругов двух стран, встречи с крупными торговыми сетями и дистрибьюторами Азербайджана .

Их итогом стало подписание ряда экспортных контрактов и меморандумов о сотрудничестве.

В частности, были достигнуты договоренности с азербайджанскими контрпартнерами на поставку локомотивов, листвой стали, металлических бочек, мебели, соли и кондитерских изделий.

"Общая сумма заключенных в Баку контрактов уже составила $32,9 млн. Предприниматели продолжают переговорный процесс о поставках своей продукции в Азербайджан", - подчеркивается в информации.

Кроме того, Генеральный директор АО "Qaztrade" Азамат Аскарулы и руководитель AZPROMO Юсиф Абдуллаев подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках развития торговой политики. Аналогичный Меморандум также заключен АО "Qaztrade" с Национальной Конфедерацией Организаций предпринимателей Азербайджана (ASK).

Как отметил Аскарулы, В2В встречи позволяют укреплять торгово-экономического взаимодействие Казахстана с другими странами.

"Казахстанским предпринимателям интересен рынок Азербайджана. Но потенциал нашей взаимной торговли не используется даже наполовину. И это притом, что есть востребованность казахстанских товаров на азербайджанском рынке и азербайджанских товаров в Казахстане. Мы можем вместе осваивать и рынки третьих стран. Тем более, что через наши территории проходят важные международные транспортные коридоры", - подчеркнул Аскарулы, слова которого приводятся в сообщении ведомства.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]