Заявление посла США в Армении о "статусе" Нагорного Карабаха неприемлемо, заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
"Конфликт (нагорно-карабахский - ИФ) в прошлом, Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность и указом президента Азербайджана от 7 июля 2021 года созданы Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы. Эти территории являются неотъемлемой частью Азербайджана и ни о каком статусе и речи быть не может", - отметила Абдуллаева.
"В то время, как трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года дает возможность нормализовать отношения в регионе на основе новых реалий, в том числе принципов международного права, заявление официального лица США служит обострению ситуации и созданию необоснованных ожиданий у другой (армянской - ИФ) стороны. В то время, когда обсуждается дальнейшая деятельность Минской группы ОБСЕ, заявление представителя страны-сопредседателя подрывает будущую деятельность МГ", - подчеркнула представитель МИД.
11 сентября посол США в Ереване Лин Трейси заявила, что "Штаты прилагают усилия для возвращения Армении и Азербайджана за стол переговоров по карабахскому урегулированию в формате Минской группы ОБСЕ".
"Мы делаем все для возвращения сторон за стол переговоров в формате Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция). Считаем, что проблема должна быть урегулирована путем переговоров. Понимаем, что существуют фундаментальные проблемы. Но не считаем, что статус Нагорного Карабаха решен. И этот вопрос останется в повестке Минской группы ОБСЕ", - сказала Трейси.
А.Салаева
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