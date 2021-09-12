Почти 90% вакцинированных от коронавируса в Ирландии - результат высокой образованности населения, считает министр

Уже 89% населения Ирландии старше 12 лет получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, поэтому ирландцы относительно мало пострадали от пандемии, заявил агентству BNS министр Ирландии по делам Европы Томас Бирн.
"Я знаю, что в Латвии дела обстоят хуже, и хочу подчеркнуть, что с таким высоким уровнем вакцинации нам удается защитить людей от заболевания и попадания в больницы", - сказал министр.
Он объясняет такой высокий уровень вакцинации очень высокой долей образованных людей в стране.
"У нас очень высокий уровень высшего образования и почти 100% населения имеет среднее образование. Нет никаких сомнений в том, что образование прямо влияет на уровень вакцинации и восприятие пропаганды", - сказал Бирн.
Он отметил также, что в Ирландии ведется активная борьба с распространением лжи в социальных сетях. "В Ирландии действуют строгие законы против клеветы, но они по-прежнему должны быть сбалансированы с принципами свободы выражения мнений", - подчеркнул министр.
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