Азербайджан уведомил Россию о незаконном пропуске транспорта в Карабах

Министерство обороны Азербайджана направило письма в Министерство обороны России и командованию миротворческих сил по поводу незаконного проезда транспортных средств, принадлежащих другим странам, на территорию Азербайджанской Республики, где временно размещен миротворческий контингент, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

"В письмах отмечалось, что такие случаи противоречат трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики и Российской Федерации и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года. В них была выражена просьба предотвращать такие случаи", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны АР подчеркивают, что юридические и физические лица других стран и их транспортные средства не могут въезжать на территорию Азербайджана без согласия Баку, такие случаи являются нарушением законов страны.

А.Салаева