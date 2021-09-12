В Баку состоялась торжественная церемония открытия учений спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана

В воскресенье в Баку состоялась торжественная церемония открытия международных учений “Три брата-2021” с участием сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"Азербайджан, Турция и Пакистан испокон были дружественными и братскими странами. Наши отношения основаны на тесной взаимосвязи наших народов. Наглядным тому примером является солидарность и поддержка Турцией и Пакистаном Азербайджана с самого первого дня 44-дневной контрнаступательной операции, начатой Азербайджаном 27 сентября 2020 года против вооруженных сил оккупационной Армении", - сказал на церемонии командующий силами специального назначения, герой Отечественной войны генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев.

Он отметил, что сегодня Азербайджан, Турцию и Пакистан связывает успешное сотрудничество во всех областях.

"Для обеспечения безопасности региона и наших народов претворяются в жизнь важные меры, направленные на дальнейшее укрепление и развитие наших связей", - подчеркнул Мирзоев.

Он также выразил уверенность, что международные учения "Три брата-2021" будут способствовать широкому обмену опытом между военнослужащими трех стран и внесут весомый вклад в дальнейшее повышение уровня их профессиональной подготовки.

Главы делегаций Турции и Пакистана полковник-лейтенант Кюршад Конук и полковник-лейтенант Аамир Шахзад в своих выступлениях выразили уверенность в том, что дружба между народами и армиями трех стран успешно выдержит испытания временем в стремительно меняющейся глобальной среде, и когда политические изменения будут сотрясать весь мир, три брата станут еще ближе друг другу как в плане надежного регионального партнерства и сотрудничества.

Ими было подчеркнуто, что международные учения послужат дальнейшему укреплению взаимодействия между армиями трех стран, открыв новые методы борьбы с терроризмом и развития навыков посредством взаимного обмена опытом.

А.Салаева