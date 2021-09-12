Ошибка пилотирования - приоритетная версия причины крушения самолета под Иркутском, отмечают в оперштабе

Версия ошибки пилотирования вышла на первое место в качестве возможной причины крушения самолета L-410 под Иркутском, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС.
"Самолет заходил на посадку повторно, летный экипаж мог неверно рассчитать параметры посадки, в том числе расстояние до торца полосы", - сказал собеседник агентства.
Однако версия отказа техники также не исключается. В процессе посадки экипаж докладывал о неполадках, добавил он.
Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что разбившийся самолет имел свидетельство летной годности до февраля 2023 года,.
"Воздушное судно 2014 года выпуска, имело свидетельство летной годности до 10 февраля 2023 года", - сказал собеседник агентства.
В Баку состоялась торжественная церемония открытия учений спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
Начальник Генштаба ВС Азербайджана находится с визитом в Турции
Азербайджан уведомил Россию о незаконном пропуске транспорта в Карабах
SpaceX готовится запустить на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink
Астронавты на МКС вышли в открытый космос
Азербайджан и Таджикистан обсудили создание совместных предприятий
Четыре человека погибли при крушении самолета в Иркутской области
Азербайджан и ряд других стран могут начать применение вакцины TurkoVac – вице-президент Турции
В Азербайджане более 30% населения полностью привито от COVID-19
MIDA направит более 210 тыс. манатов на подготовку проектной документации ЖК в Лянкаране
Президент Азербайджана выделил 1,4 млн манатов на бурение артезианских скважин в 7 районах
СХПП направит около 8,7 млн манатов на проектные работы в Агдамском промпарке
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank наградили Сертификатом «Фонда Возрождения Карабаха»
Бакинская высшая школа нефти совместно с ICESCO запускают пилотный проект
Будущие школьники Хачмаза приняли участие в акции, организованной Русским домом в Баку (РИКЦ)
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог