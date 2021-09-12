Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.011 RUR   0.0233 GBR   2.3543 TRY   0.2012

Цена на нефть

09.09 $/bbl   WTI 68.14 -1.16 Brent 71.45 -1.15

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 12.09.2021 20:58

Ошибка пилотирования - приоритетная версия причины крушения самолета под Иркутском, отмечают в оперштабе

Версия ошибки пилотирования вышла на первое место в качестве возможной причины крушения самолета L-410 под Иркутском, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС.

"Самолет заходил на посадку повторно, летный экипаж мог неверно рассчитать параметры посадки, в том числе расстояние до торца полосы", - сказал собеседник агентства.

Однако версия отказа техники также не исключается. В процессе посадки экипаж докладывал о неполадках, добавил он.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что разбившийся самолет имел свидетельство летной годности до февраля 2023 года,.

"Воздушное судно 2014 года выпуска, имело свидетельство летной годности до 10 февраля 2023 года", - сказал собеседник агентства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]