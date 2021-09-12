Ошибка пилотирования - приоритетная версия причины крушения самолета под Иркутском, отмечают в оперштабе

Версия ошибки пилотирования вышла на первое место в качестве возможной причины крушения самолета L-410 под Иркутском, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС.

"Самолет заходил на посадку повторно, летный экипаж мог неверно рассчитать параметры посадки, в том числе расстояние до торца полосы", - сказал собеседник агентства.

Однако версия отказа техники также не исключается. В процессе посадки экипаж докладывал о неполадках, добавил он.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что разбившийся самолет имел свидетельство летной годности до февраля 2023 года,.

"Воздушное судно 2014 года выпуска, имело свидетельство летной годности до 10 февраля 2023 года", - сказал собеседник агентства.