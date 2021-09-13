Минобразования направит 1,5 млн манатов на капремонт школы в городе Агсу

Хозрасчетное управление по строительству и снабжению министерства образования заключило контракт с ООО «ÜLVİ İNŞAAT» на выполнение работ по капремонту здания полной средней школы №5 в городе Агсу.
Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с обществом заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 1 млн 586 тыс. 910,32 манат.
Э.Шафиев
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