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Дальнее зарубежье 15.09.2021 14:01

ЕС намерен выделить Афганистану дополнительные 100 млн евро помощи

ЕС выделит Афганистану дополнительную финансовую помощь в размере 100 млн евро, сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы должны делать все, чтобы избежать реального риска масштабного голода и гуманитарной катастрофы (в Афганистане). Поэтому мы увеличим гуманитарную помощь для Афганистана на 100 млн евро", - сказала она, выступая в среду в Европейском парламенте.

По ее словам, этот вклад является "частью нового более крупного пакета поддержки Афганистана".

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что комиссия приняла решение увеличить помощь Афганистану в четыре раза - с 50 до 200 млн евро, а также отметил работу ООН, на конференции которой удалось собрать более 1,2 млрд евро для помощи этой стране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЕС, АФГАНИСТАН, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]