ЕС намерен выделить Афганистану дополнительные 100 млн евро помощи

ЕС выделит Афганистану дополнительную финансовую помощь в размере 100 млн евро, сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы должны делать все, чтобы избежать реального риска масштабного голода и гуманитарной катастрофы (в Афганистане). Поэтому мы увеличим гуманитарную помощь для Афганистана на 100 млн евро", - сказала она, выступая в среду в Европейском парламенте.

По ее словам, этот вклад является "частью нового более крупного пакета поддержки Афганистана".

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что комиссия приняла решение увеличить помощь Афганистану в четыре раза - с 50 до 200 млн евро, а также отметил работу ООН, на конференции которой удалось собрать более 1,2 млрд евро для помощи этой стране.